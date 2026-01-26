Закупка некачественных бодикамер с убытками в 1,7 млн гривен: в Киеве будут судить должностное лицо «Муниципальной охраны».

Должностное лицо обвиняют в служебной халатности во время закупки 200 нагрудных камер.

В Киеве будут судить должностное лицо коммунальной организации «Муниципальная охрана». Ей инкриминируют служебную халатность во время закупки персональных бодикамер (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2022 году коммунальная организация заключила договор с частным предприятием на закупку 200 нагрудных видеорегистраторов. В то же время выяснилось, что фактические технические характеристики поставленных камер не соответствовали требованиям тендерной документации, в частности относительно качества изображения.

Следствие установило, что обвиняемая, которая была уполномоченным лицом по закупкам, ненадлежащим образом выполнила свои должностные обязанности. Она не провела полного анализа технических параметров товара, предложенного поставщиком, что привело к приобретению оборудования, которое не соответствовало заявленным требованиям.

Согласно выводам экспертиз, сумма убытков, причиненных в результате такой закупки, составляет около 1,7 млн гривен. Это квалифицируется как тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

