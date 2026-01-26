Депутату Берегівської райради із «золотим будинком» повідомили про підозру — НАЗК, фото

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації на 8,3 млн грн та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Закарпатська обласна прокуратура, зокрема за матеріалами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради. Йому інкримінують подання завідомо недостовірних відомостей у декларації на суму 8,3 млн грн, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як встановило НАЗК під час повної перевірки, у декларації депутата не було зазначено автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя. Крім того, чоловік не задекларував отримання 3,75 млн грн на придбання автомобіля Mercedes-Benz S-Class, витрати на його купівлю та дохід від подальшого продажу. За даними агентства, авто було придбано у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, а вже за кілька днів продано за 770 тис. грн, однак ці фінансові операції в декларації відсутні.

Також перевірка не підтвердила законність походження готівкових коштів у розмірі 180 тис. доларів США, 45 тис. євро та 1,5 млн грн, а також наявність ювелірних виробів орієнтовною вартістю 4,5 млн грн.

Водночас офіційні доходи декларанта за понад 20 років, у тому числі від підприємницької діяльності, становили менш як 227 тис. грн.

За результатами перевірки депутату інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

