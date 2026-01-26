  1. В Україні

Катування дітей і недбалість посадовців: на Одещині викрили системні порушення прав дітей — ОГП

14:18, 26 січня 2026
На Одещині правоохоронці викрили масштабні проблеми у сфері захисту неповнолітніх — від насильства в реабілітаційних закладах до бездіяльності посадовців служб у справах дітей.
Катування дітей і недбалість посадовців: на Одещині викрили системні порушення прав дітей — ОГП
На Одещині правоохоронці виявили низку тяжких порушень прав неповнолітніх, які мають системний характер. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, виявлені факти свідчать не про поодинокі інциденти, а про системні проблеми у сфері захисту прав неповнолітніх, які стали підставою для початку кількох досудових розслідувань.

Важливу роль у викритті порушень відіграла інформація від громадських активістів, які тривалий час опікуються захистом прав дітей в Одесі та області.

Зокрема, розпочато досудове розслідування за фактом катування малолітнього хлопчика в одному з центрів реабілітації дітей. Білгород-Дністровська окружна прокуратура повідомила про підозру 48-річній виховательці закладу за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у грудні минулого року під час конфлікту працівниця центру силоміць стягнула 6-річного хлопчика з дивану, вдарила його по голові, голосно кричала та трясла дитину. Після викриття інциденту жінку відсторонили від роботи, їй обрали запобіжний захід, а згодом вона звільнилася за власним бажанням.

Окрім цього, у межах ще трьох кримінальних проваджень перевіряється законність дій посадових осіб служб у справах дітей Одеської міської ради, Південної міської ради та Біляївської служби у справах дітей щодо шести малолітніх дітей.

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що викриття на Одещині є частиною масштабної загальнодержавної роботи із захисту прав дітей. Лише за останній місяць у різних регіонах України прокурори задокументували численні факти грубих порушень прав неповнолітніх — від залишення дітей без їжі та нагляду до системного насильства, катувань і навіть смертей.

За результатами досудових розслідувань повідомлено про підозру батькам, опікунам і матерям-вихователькам, а десятки дітей вилучено з небезпечного середовища.

Ці заходи здійснюються на виконання доручення Генерального прокурора щодо посилення захисту прав та інтересів дітей.

З грудня 2025 року по всій країні створено 45 міжвідомчих груп, які перевірили 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання. Загалом оцінено умови проживання понад 26 тисяч дітей.

Під час моніторингів виявлено порушення, що безпосередньо загрожують життю та безпеці дітей, зокрема неналежні умови проживання, порушення санітарних і пожежних вимог, факти жорстокого поводження та ознаки зловживання бюджетними коштами.

За результатами перевірок зареєстровано 214 кримінальних проваджень, із них 118 — щодо посадових осіб, 96 — щодо батьків і опікунів. 44 особам уже повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів та ініційовано дисциплінарні провадження.

ОГП діти Одеса

