Пытки детей и халатность должностных лиц: в Одесской области выявили системные нарушения прав детей — ОГП

В Одесской области правоохранители разоблачили масштабные проблемы в сфере защиты несовершеннолетних — от насилия в реабилитационных учреждениях до бездействия должностных служб по делам детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители выявили ряд тяжких нарушений прав несовершеннолетних, которые носят системный характер. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, выявленные факты свидетельствуют не об единичных инцидентах, а о системных проблемах в сфере защиты прав несовершеннолетних, что стало основанием для начала нескольких досудебных расследований.

Важную роль в выявлении нарушений сыграла информация от общественных активистов, которые длительное время занимаются защитой прав детей в Одессе и области.

В частности, начато досудебное расследование по факту пыток малолетнего мальчика в одном из центров реабилитации детей. Белгород-Днестровская окружная прокуратура сообщила о подозрении 48-летней воспитательнице учреждения по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в декабре прошлого года во время конфликта сотрудница центра силой стащила 6-летнего мальчика с дивана, ударила его по голове, громко кричала и трясла ребенка. После выявления инцидента женщину отстранили от работы, ей избрали меру пресечения, а впоследствии она уволилась по собственному желанию.

Кроме того, в рамках еще трех уголовных производств проверяется законность действий должностных лиц служб по делам детей Одесского городского совета, Южненского городского совета и Беляевской службы по делам детей в отношении шести малолетних детей.

В Офисе Генерального прокурора подчеркивают, что выявленные на Одесчине факты являются частью масштабной общегосударственной работы по защите прав детей. Лишь за последний месяц в различных регионах Украины прокуроры задокументировали многочисленные факты грубых нарушений прав несовершеннолетних — от оставления детей без пищи и надзора до системного насилия, пыток и даже смертей.

По результатам досудебных расследований сообщено о подозрении родителям, опекунам и матерям-воспитательницам, а десятки детей изъяты из опасной среды.

Эти меры осуществляются во исполнение поручения Генерального прокурора по усилению защиты прав и интересов детей.

С декабря 2025 года по всей стране создано 45 межведомственных групп, которые проверили 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания. В целом оценены условия проживания более 26 тысяч детей.

В ходе мониторингов выявлены нарушения, которые непосредственно угрожают жизни и безопасности детей, в частности ненадлежащие условия проживания, нарушения санитарных и противопожарных требований, факты жестокого обращения, а также признаки злоупотребления бюджетными средствами.

По результатам проверок зарегистрировано 214 уголовных производств, из них 118 — в отношении должностных лиц, 96 — в отношении родителей и опекунов. 44 лицам уже сообщено о подозрении, составлено 50 административных протоколов и инициированы дисциплинарные производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.