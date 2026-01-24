  1. Фото
Білий дім опублікував ШІ-фото Трампа з пінгвіном у Гренландії, але є нюанс – пінгвінів там немає

22:00, 24 січня 2026
У коментарях користувачі одразу вказали на помилку: пінгвіни живуть лише в Південній півкулі.
Білий дім опублікував ШІ-фото Трампа з пінгвіном у Гренландії, але є нюанс – пінгвінів там немає
На офіційному акаунту Білого дому в соціальній мережі X опублікували згенероване штучним інтелектом зображення президента США Дональда Трампа разом із пінгвіном на тлі Гренландії.

На фото Трамп іде по сніговому ландшафту в напрямку прапора Гренландії, поряд із ним — пінгвін. Підпис до публікації: «Обійми пінгвіна».

Користувачі в коментарях швидко звернули увагу на неточність: пінгвіни не водяться в Гренландії. Ці птахи мешкають виключно в Південній півкулі, тоді як Гренландія розташована в Арктиці, в Північній півкулі.

США Дональд Трамп ШІ

