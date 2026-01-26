  1. Судова практика
Без доведеного порушення ПДР вимога поліції показати посвідчення водія є незаконною — підтвердила апеляція

12:24, 26 січня 2026
Якщо поліцейським не задокументовано та належними і допустимими доказами не доведено факту порушення водієм ПДР, то вимога поліцейського про пред’явлення посвідчення водія є неправомірною.
Без доведеного порушення ПДР вимога поліції показати посвідчення водія є незаконною — підтвердила апеляція
Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив: якщо орган поліції не довів належними й допустимими доказами наявність законних підстав для зупинки транспортного засобу та вимоги про перевірку документів, у діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було скасовано постанову патрульної поліції про накладення штрафу та закрито провадження у справі.

Обставини справи №751/6350/25    

У липні 2025 року в Чернігові патрульні поліцейські зупинили автомобіль Toyota Camry під керуванням водія. За результатами спілкування інспектор виніс постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 126 КУпАП та наклав штраф у розмірі 425 грн, вказавши, що водій не пред’явив посвідчення водія у спосіб, який дає змогу прочитати та зафіксувати його дані.

Водій оскаржив постанову до суду, зазначаючи, що:

  • поліцейські не навели та не зафіксували належним чином підстав, передбачених ст. 35 Закону України «Про Національну поліцію», для зупинки транспортного засобу;
  • факт порушення Правил дорожнього руху, який міг би слугувати підставою для вимоги документів, не був задокументований;
  • надані поліцією відеоматеріали не підтверджують наявність події адміністративного правопорушення.

Новозаводський районний суд м. Чернігова задовольнив позов, скасував постанову та закрив провадження у справі. Департамент патрульної поліції подав апеляційну скаргу.

Оцінка апеляційного суду

Розглядаючи справу в письмовому провадженні, колегія суддів апеляційної інстанції виходила з таких правових позицій.

По-перше, обов’язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події адміністративного правопорушення, яка має бути доведена належними й допустимими доказами (ст. 247, 251 КУпАП).

По-друге, право поліцейського вимагати пред’явлення документів у водія є похідним від наявності законних підстав, визначених, зокрема, статтями 32 і 35 Закону України «Про Національну поліцію». Саме на орган поліції покладається обов’язок довести існування таких підстав.

Апеляційний суд встановив, що з матеріалів справи та досліджених відеозаписів не вбачається:

  • належно зафіксованого факту порушення водієм Правил дорожнього руху;
  • інших підтверджених обставин, які б давали достатні підстави вважати, що водій вчинив або мав намір вчинити правопорушення, яке дозволяло б вимагати пред’явлення документів.

За таких умов суд погодився з висновком суду першої інстанції, що вимога поліцейського про пред’явлення посвідчення водія була неправомірною. Відповідно, водій не був зобов’язаний виконувати таку вимогу, а отже, у його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Рішення суду

Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу Департаменту патрульної поліції без задоволення; залишив без змін рішення Новозаводського районного суду м. Чернігова про скасування постанови та закриття провадження; підтвердив, що постанова апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає касаційному оскарженню відповідно до ч. 3 ст. 272 КАС України.

Стрічка новин

