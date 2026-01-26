  1. Судебная практика
Без доказанного нарушения ПДД требование полиции предъявить удостоверение водителя является незаконным — подтвердила апелляция

12:24, 26 января 2026
Если полицейским не задокументирован и надлежащими и допустимыми доказательствами не доказан факт нарушения водителем ПДР, то требование полицейского о предъявлении удостоверения водителя является неправомерным.
Шестой апелляционный административный суд подтвердил: если орган полиции не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами наличие законных оснований для остановки транспортного средства и требования о проверке документов, в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым было отменено постановление патрульной полиции о наложении штрафа и закрыто производство по делу.

Обстоятельства дела №751/6350/25

В июле 2025 года в Чернигове патрульные полицейские остановили автомобиль Toyota Camry под управлением водителя. По результатам общения инспектор вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 126 КУпАП и наложил штраф в размере 425 грн, указав, что водитель не предъявил удостоверение водителя способом, который позволяет прочитать и зафиксировать его данные.

Водитель обжаловал постановление в суде, указывая, что:

  • полицейские не привели и не зафиксировали надлежащим образом основания, предусмотренные ст. 35 Закона Украины «О Национальной полиции», для остановки транспортного средства;
  • факт нарушения Правил дорожного движения, который мог бы служить основанием для требования документов, не был задокументирован;
  • предоставленные полицией видеоматериалы не подтверждают наличие события административного правонарушения.

Новозаводский районный суд г. Чернигова удовлетворил иск, отменил постановление и закрыл производство по делу. Департамент патрульной полиции подал апелляционную жалобу.

Оценка апелляционного суда

Рассматривая дело в письменном производстве, коллегия судей апелляционной инстанции исходила из таких правовых позиций.

Во-первых, обязательным условием привлечения лица к административной ответственности является наличие события административного правонарушения, которое должно быть доказано надлежащими и допустимыми доказательствами (ст. 247, 251 КУпАП).

Во-вторых, право полицейского требовать предъявления документов у водителя является производным от наличия законных оснований, определенных, в частности, статьями 32 и 35 Закона Украины «О Национальной полиции». Именно на орган полиции возлагается обязанность доказать существование таких оснований.

Апелляционный суд установил, что из материалов дела и исследованных видеозаписей не усматривается:

  • надлежащим образом зафиксированного факта нарушения водителем Правил дорожного движения;
  • иных подтвержденных обстоятельств, которые давали бы достаточные основания считать, что водитель совершил или имел намерение совершить правонарушение, позволяющее требовать предъявления документов.

При таких условиях суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что требование полицейского о предъявлении удостоверения водителя было неправомерным. Соответственно, водитель не был обязан выполнять такое требование, а следовательно, в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Решение суда

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Департамента патрульной полиции без удовлетворения; оставил без изменений решение Новозаводского районного суда г. Чернигова об отмене постановления и закрытии производства; подтвердил, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и не подлежит кассационному обжалованию в соответствии с ч. 3 ст. 272 КАС Украины.

