Апеляційна палата ВАКС скасувала 68 тисяч гривень штрафу ексочільнику Тернопільської облради Михайлу Головку

Апеляція ВАКС скасувала вирок, яким було передбачено 68 тисяч грн штрафу ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляції на вирок, ухвалений 22 жовтня 2025 року. Тоді ВАКС визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради винним у внесенні неправдивих даних у декларацію, що є порушенням антикорупційного законодавства. Йдеться про Михайла Головка.

Так, 22 жовтня ВАКС визнав Головка винним у недостовірному декларуванні та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

Однак після перегляду справи судді Апеляційної палати частково задовольнили скаргу сторони захисту. Вирок було скасовано, а кримінальне провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду", - йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

Водночас, зауважили в АП ВАКС, вирок від 18.06.2025, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винним у вчиненні ряду інших кримінальних правопорушень, ще перебуває на стадії апеляційного перегляду.

