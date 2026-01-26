  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС отменила 68 тысяч гривен штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко

13:36, 26 января 2026
Апелляция ВАКС отменила приговор, которым было предусмотрено 68 тысяч грн штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко.
Фото: censor.net
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный 22 октября 2025 года. Тогда ВАКС признал бывшего главу Тернопольского областного совета виновным в внесении ложных данных в декларацию, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Речь идет о Михаиле Головко.

22 октября ВАКС признал Головка виновным в недостоверном декларировании и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год.

Однако после пересмотра дела судьи Апелляционной палаты частично удовлетворили жалобу стороны защиты. Приговор был отменен, а уголовное производство закрыто из-за отсутствия происшествия уголовного преступления.

"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила приговор ВАКС и закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. В удовлетворении апелляционной жалобы в другой части отказа от. и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.

В то же время, отметили в АП ВАКС, приговор от 18.06.2025, которым бывший глава Тернопольского областного совета признан виновным в совершении ряда других уголовных правонарушений, еще находится на стадии апелляционного пересмотра.

суд апелляция ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Лента новостей

Блоги
Публикации
