Апелляционная палата ВАКС отменила 68 тысяч гривен штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный 22 октября 2025 года. Тогда ВАКС признал бывшего главу Тернопольского областного совета виновным в внесении ложных данных в декларацию, что является нарушением антикоррупционного законодательства.
Речь идет о Михаиле Головко.
22 октября ВАКС признал Головка виновным в недостоверном декларировании и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год.
Однако после пересмотра дела судьи Апелляционной палаты частично удовлетворили жалобу стороны защиты. Приговор был отменен, а уголовное производство закрыто из-за отсутствия происшествия уголовного преступления.
"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила приговор ВАКС и закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. В удовлетворении апелляционной жалобы в другой части отказа от. и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.
В то же время, отметили в АП ВАКС, приговор от 18.06.2025, которым бывший глава Тернопольского областного совета признан виновным в совершении ряда других уголовных правонарушений, еще находится на стадии апелляционного пересмотра.
