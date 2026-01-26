Апелляционная палата ВАКС отменила 68 тысяч гривен штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко

Апелляция ВАКС отменила приговор, которым было предусмотрено 68 тысяч грн штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко.

Фото: censor.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный 22 октября 2025 года. Тогда ВАКС признал бывшего главу Тернопольского областного совета виновным в внесении ложных данных в декларацию, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Речь идет о Михаиле Головко.

22 октября ВАКС признал Головка виновным в недостоверном декларировании и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год.

Однако после пересмотра дела судьи Апелляционной палаты частично удовлетворили жалобу стороны защиты. Приговор был отменен, а уголовное производство закрыто из-за отсутствия происшествия уголовного преступления.

"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила приговор ВАКС и закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. В удовлетворении апелляционной жалобы в другой части отказа от. и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.

В то же время, отметили в АП ВАКС, приговор от 18.06.2025, которым бывший глава Тернопольского областного совета признан виновным в совершении ряда других уголовных правонарушений, еще находится на стадии апелляционного пересмотра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.