  1. В Україні

Одеса бореться з ожеледицею: задіяні майже 1600 комунальників, людям радять залишатися вдома, фото та відео

12:06, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зранку на дорогах ожеледиця і туман, видимість знижена.
Одеса бореться з ожеледицею: задіяні майже 1600 комунальників, людям радять залишатися вдома, фото та відео
Фото: Odessa Online
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі після нічного снігу з дощем та заморозків дороги й тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. Комунальники з ранку працюють у посиленому режимі, щоб очистити місто й зробити пересування безпечним для водіїв і пішоходів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В ОВА зазначили, що з 5-ї години ранку на вулицях задіяно 49 одиниць техніки КП «Міські дороги», а також понад 1600 працівників комунальних підприємств. Вже використано 502 тонни піщано-сольової суміші для обробки дорожнього покриття.

Особливу увагу приділено спускам, підйомам, основним магістралям, зупинкам громадського транспорту, прибудинковим територіям, тротуарам, підходам до бюветів і громадських вбиралень. Роботи тривають у всіх районах міста.

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом 26 січня очікуються пориви південно-східного вітру 15–20 м/с, а також туман із видимістю 200–500 метрів.

Оголошено жовтий рівень небезпечних метеорологічних явищ, нагадують у патрульній поліції Одеської області.

Всіх учасників дорожнього руху закликають бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивальні елементи для власної безпеки.

Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендують за можливості залишатися вдома. У разі надзвичайної ситуації слід звертатися за номерами 102 або 112.

Фото: Odessa Online

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

«Конкурсні комісії – це не декорація», – адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук

Олексій Шевчук пояснив, чому конкурси на керівні та адміністративні посади, зокрема в САП, стали індикатором зрілості громадянського суспільства та професійних спільнот.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]