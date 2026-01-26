Одеса бореться з ожеледицею: задіяні майже 1600 комунальників, людям радять залишатися вдома, фото та відео
В Одесі після нічного снігу з дощем та заморозків дороги й тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. Комунальники з ранку працюють у посиленому режимі, щоб очистити місто й зробити пересування безпечним для водіїв і пішоходів.
В ОВА зазначили, що з 5-ї години ранку на вулицях задіяно 49 одиниць техніки КП «Міські дороги», а також понад 1600 працівників комунальних підприємств. Вже використано 502 тонни піщано-сольової суміші для обробки дорожнього покриття.
Особливу увагу приділено спускам, підйомам, основним магістралям, зупинкам громадського транспорту, прибудинковим територіям, тротуарам, підходам до бюветів і громадських вбиралень. Роботи тривають у всіх районах міста.
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом 26 січня очікуються пориви південно-східного вітру 15–20 м/с, а також туман із видимістю 200–500 метрів.
Оголошено жовтий рівень небезпечних метеорологічних явищ, нагадують у патрульній поліції Одеської області.
Всіх учасників дорожнього руху закликають бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки.
Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях і використовувати світловідбивальні елементи для власної безпеки.
Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендують за можливості залишатися вдома. У разі надзвичайної ситуації слід звертатися за номерами 102 або 112.
Фото: Odessa Online
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.