  1. В Україні

Менше 6 тисяч не платитимуть: у Мінсоцполітики готують перезавантаження пенсійної системи

10:18, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінімальну пенсію в Україні планують підвищити щонайменше до 6 тисяч гривень.
Менше 6 тисяч не платитимуть: у Мінсоцполітики готують перезавантаження пенсійної системи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні готуються до запуску пенсійної реформи, перший етап якої може стартувати вже цього або наступного року. Повне перезавантаження пенсійної системи триватиме близько 13 років. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, без реформування пенсійної системи країна неминуче зіткнеться з її колапсом. Водночас зараз для старту змін є фінансове вікно можливостей — завдяки високим надходженням єдиного соціального внеску від військовослужбовців.

Ключовою ідеєю реформи є підвищення виплат у солідарній системі.

«Наша пропозиція — ми менше як 6 тисяч платити нікому не будемо», — наголосив Улютін в інтерв’ю РБК-Україна.

Як стало відомо, у Міністерстві соціальної політики вже підрахували фінансовий ресурс на поточний рік і вважають його достатнім для старту реформи солідарної системи. Наразі тривають консультації з Міністерством фінансів, яке наполягає на детальніших розрахунках за різними сценаріями та по кожному пенсіонеру окремо.

Водночас міністр зазначив, що Пенсійний фонд наразі перестав бути дефіцитним. Це стало можливим, зокрема, через високі внески ЄСВ від військовослужбовців, які отримують значне грошове забезпечення. Завдяки цьому пенсії нині виплачуються без додаткових вливань із держбюджету. Бюджетні трансфери спрямовуються переважно на виплату спеціальних пенсій.

У межах вирівнювання солідарної системи спецпенсії не зменшуватимуть, однак їх зростання планують обмежити. Це стане перехідним етапом реформи.

Мінімальна пенсія на рівні 6 тисяч гривень, за словами Улютіна, дозволить зменшити потребу пенсіонерів у додатковій соціальній допомозі, зокрема субсидіях, і суттєво підвищить якість життя.

Реформа насамперед торкнеться солідарної пенсійної системи. Найбільше зростання виплат очікується для бюджетників та громадян, які тривалий час працювали у сферах із низькими зарплатами. За оцінками уряду, це близько третини всіх пенсіонерів.

Нагадаємо, Уряд готує реформу, за задумом якої буде три рівні пенсійсних виплат замість однієї. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]