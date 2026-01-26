Менше 6 тисяч не платитимуть: у Мінсоцполітики готують перезавантаження пенсійної системи

Мінімальну пенсію в Україні планують підвищити щонайменше до 6 тисяч гривень.

В Україні готуються до запуску пенсійної реформи, перший етап якої може стартувати вже цього або наступного року. Повне перезавантаження пенсійної системи триватиме близько 13 років. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

За словами міністра, без реформування пенсійної системи країна неминуче зіткнеться з її колапсом. Водночас зараз для старту змін є фінансове вікно можливостей — завдяки високим надходженням єдиного соціального внеску від військовослужбовців.

Ключовою ідеєю реформи є підвищення виплат у солідарній системі.

«Наша пропозиція — ми менше як 6 тисяч платити нікому не будемо», — наголосив Улютін в інтерв’ю РБК-Україна.

Як стало відомо, у Міністерстві соціальної політики вже підрахували фінансовий ресурс на поточний рік і вважають його достатнім для старту реформи солідарної системи. Наразі тривають консультації з Міністерством фінансів, яке наполягає на детальніших розрахунках за різними сценаріями та по кожному пенсіонеру окремо.

Водночас міністр зазначив, що Пенсійний фонд наразі перестав бути дефіцитним. Це стало можливим, зокрема, через високі внески ЄСВ від військовослужбовців, які отримують значне грошове забезпечення. Завдяки цьому пенсії нині виплачуються без додаткових вливань із держбюджету. Бюджетні трансфери спрямовуються переважно на виплату спеціальних пенсій.

У межах вирівнювання солідарної системи спецпенсії не зменшуватимуть, однак їх зростання планують обмежити. Це стане перехідним етапом реформи.

Мінімальна пенсія на рівні 6 тисяч гривень, за словами Улютіна, дозволить зменшити потребу пенсіонерів у додатковій соціальній допомозі, зокрема субсидіях, і суттєво підвищить якість життя.

Реформа насамперед торкнеться солідарної пенсійної системи. Найбільше зростання виплат очікується для бюджетників та громадян, які тривалий час працювали у сферах із низькими зарплатами. За оцінками уряду, це близько третини всіх пенсіонерів.

Нагадаємо, Уряд готує реформу, за задумом якої буде три рівні пенсійсних виплат замість однієї.

