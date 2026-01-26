Меньше 6 тысяч не будут платить: в Минсоцполитики готовят перезагрузку пенсионной системы

Минимальную пенсию в Украине планируют повысить не менее 6 тысяч гривен.

В Украине готовятся к запуску пенсионной реформы, первый этап которой может стартовать уже в этом или следующем году. Полная перезагрузка пенсионной системы продлится около 13 лет. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

По словам министра, без реформирования пенсионной системы страна неизбежно столкнётся с её коллапсом. В то же время сейчас для начала изменений существует финансовое окно возможностей — благодаря высоким поступлениям единого социального взноса от военнослужащих.

Ключевой идеей реформы является повышение выплат в солидарной системе.

«Наше предложение — мы меньше чем 6 тысяч платить никому не будем», — подчеркнул Улютин в интервью РБК-Украина.

Как стало известно, в Министерстве социальной политики уже подсчитали финансовый ресурс на текущий год и считают его достаточным для старта реформы солидарной системы. Сейчас продолжаются консультации с Министерством финансов, которое настаивает на более детальных расчётах по различным сценариям и по каждому пенсионеру отдельно.

В то же время министр отметил, что Пенсионный фонд на данный момент перестал быть дефицитным. Это стало возможным, в частности, из-за высоких взносов ЕСВ от военнослужащих, которые получают значительное денежное обеспечение. Благодаря этому пенсии сейчас выплачиваются без дополнительных вливаний из государственного бюджета. Бюджетные трансферты направляются преимущественно на выплату специальных пенсий.

В рамках выравнивания солидарной системы спецпенсии уменьшать не будут, однако их рост планируют ограничить. Это станет переходным этапом реформы.

Минимальная пенсия на уровне 6 тысяч гривен, по словам Улютіна, позволит сократить потребность пенсионеров в дополнительной социальной помощи, в частности субсидиях, и существенно повысит качество жизни.

Реформа прежде всего затронет солидарную пенсионную систему. Наибольший рост выплат ожидается для бюджетников и граждан, которые длительное время работали в сферах с низкими зарплатами. По оценкам правительства, это около трети всех пенсионеров.

Напомним, правительство готовит реформу, по плану которой будет три уровня пенсионных выплат заместо одной.

