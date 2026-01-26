Зеленський вивів зі Ставки Малюка та ввів Шмигаля з Федоровим
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 73/2026, яким внесено зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача — координаційного органу для управління обороною в умовах війни.
Згідно з документом, до персонального складу Ставки включено:
Михайла Федорова — Міністра оборони України;
Дениса Шмигаля — Першого віцепрем’єр-міністра України та Міністра енергетики.
Водночас з цього органу виведено Василя Малюка.
Указ набрав чинності з 23 січня.
Нагадаємо, що 14 січня парламент проголосував за призначення Дениса Шмигаля очільником Міністерства енергетики. Тоді ж, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України.
Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.
