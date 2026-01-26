Зеленський вивів зі Ставки Малюка та ввів Шмигаля з Федоровим

Президент підписав указ про зміну складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 73/2026, яким внесено зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача — координаційного органу для управління обороною в умовах війни.

Згідно з документом, до персонального складу Ставки включено:

Михайла Федорова — Міністра оборони України;

Дениса Шмигаля — Першого віцепрем’єр-міністра України та Міністра енергетики.

Водночас з цього органу виведено Василя Малюка.

Указ набрав чинності з 23 січня.

Нагадаємо, що 14 січня парламент проголосував за призначення Дениса Шмигаля очільником Міністерства енергетики. Тоді ж, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

