Зеленський вивів зі Ставки Малюка та ввів Шмигаля з Федоровим

11:01, 26 січня 2026
Президент підписав указ про зміну складу Ставки Верховного Головнокомандувача.
Зеленський вивів зі Ставки Малюка та ввів Шмигаля з Федоровим
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 73/2026, яким внесено зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача — координаційного органу для управління обороною в умовах війни.

Згідно з документом, до персонального складу Ставки включено:

Михайла Федорова — Міністра оборони України;

Дениса Шмигаля — Першого віцепрем’єр-міністра України та Міністра енергетики.

Водночас з цього органу виведено Василя Малюка.

Указ набрав чинності з 23 січня.

Нагадаємо, що 14 січня парламент проголосував за призначення Дениса Шмигаля очільником Міністерства енергетики. Тоді ж, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Україна указ Володимир Зеленський Ставка Верховного головнокомандувача

