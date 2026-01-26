Зеленский вывел из Ставки Малюка и ввел Шмыгаля с Федоровым

Президент подписал указ об изменении состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 73/2026, которым внесены изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего — координационного органа по управлению обороной в условиях войны.

Согласно документу, в персональный состав Ставки включены:

Михаил Федоров — Министр обороны Украины;

Денис Шмыгаль — Первый вице-премьер-министр Украины и Министр энергетики.

В то же время из этого органа выведен Василий Малюк.

Указ вступил в силу с 23 января.

Напомним, что 14 января парламент проголосовал за назначение Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики. Тогда же, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

