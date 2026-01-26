  1. В Украине

Зеленский вывел из Ставки Малюка и ввел Шмыгаля с Федоровым

11:01, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подписал указ об изменении состава Ставки Верховного Главнокомандующего.
Зеленский вывел из Ставки Малюка и ввел Шмыгаля с Федоровым
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 73/2026, которым внесены изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего — координационного органа по управлению обороной в условиях войны.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно документу, в персональный состав Ставки включены:

Михаил Федоров — Министр обороны Украины;

Денис Шмыгаль — Первый вице-премьер-министр Украины и Министр энергетики.

В то же время из этого органа выведен Василий Малюк.

Указ вступил в силу с 23 января.

Напомним, что 14 января парламент проголосовал за назначение Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики. Тогда же, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина указ Владимир Зеленский Ставка Верховного главнокомандующего

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]