  1. В Украине

Михаил Федоров сменит на посту главы Минобороны Дениса Шмыгаля

12:45, 14 января 2026
Михаил Федоров станет министром обороны.
Михаил Федоров сменит на посту главы Минобороны Дениса Шмыгаля
В среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.

Перед этим во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины. Решение поддержали 270 депутатов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Верховная Рада Украины назначение Минобороны Михаил Федоров

