Михаил Федоров сменит на посту главы Минобороны Дениса Шмыгаля

Михаил Федоров станет министром обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.

Перед этим во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины. Решение поддержали 270 депутатов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.