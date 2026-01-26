У Мін’юсті пояснили, чи можна змінити нотаріуса після відкриття спадкової справи

У Міністерстві юстиції пояснили порядок відкриття спадкової справи та умови, за яких закон допускає передачу її іншому нотаріусу після початку провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції роз’яснили, чи можна обрати іншого нотаріуса після відкриття спадкової справи.

Зазначається, що спадкова справа відкривається тим нотаріусом, до якого першого надійшла заява — особисто, поштою або засобами електронного зв’язку. Ця заява (у тому числі вимога кредиторів) є підтвердженням волевиявлення щодо спадкового чи спільного майна. Такий порядок визначено у підпункті 2.1 пункту 2 Глави 10 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій, затвердженого наказом Мін’юсту № 296/5 від 22.02.2012.

На практиці трапляються випадки, коли спадкоємців не влаштовує нотаріус, обраний особою, що першою подала заяву. Іноді спадкоємці згодом вирішують змінити нотаріуса з інших причин.

Загалом спадкова справа відкривається один раз і ведеться одним нотаріусом. Проте закон дозволяє винятки, коли передача справи іншому нотаріусу є можливою.

Процедура передачі спадкової справи іншому нотаріусу регулюється пунктом 4.11 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Мін’юсту № 3253/5 від 22.12.2010.

Правилами передбачені такі випадки зміни нотаріуса.

- У разі припинення, зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, тимчасового блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за заявою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкова справа може бути передана до іншого(ї) приватного нотаріуса або контори в межах одного нотаріального округу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини.

Прийнятій приватним нотаріусом або конторою до свого провадження незакінченій спадковій справі, заведеній іншим нотаріусом, присвоюється новий номер.

- У випадку ліквідації державної нотаріальної контори спадкоємці також можуть подати заяву про передачу спадкової справи обраному нотаріусу чи конторі.

Заява про передачу спадкової справи у цих випадках подається спадкоємцями нотаріусу, який веде незакінчену спадкову справу або зберігає закінчену спадкову справу (у разі ліквідації контори – комісії з ліквідації; у разі якщо приватний нотаріус не може особисто здійснити передачу спадкової справи – відповідному територіальному органу Міністерства юстиції).

Справжність підпису на заяві, яка надсилається засобами поштового зв’язку нотаріусу або подається від імені спадкоємців їх представниками, має бути засвідчена нотаріально.

Приватний нотаріус або контора, якому (якій) передано незакінчену спадкову справу, веде її до закінчення та зберігає у своєму архіві.

Передавання закінченої спадкової справи для видачі додаткових свідоцтв про право на спадщину, свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) у разі смерті одного з подружжя (колишнього з подружжя) здійснюється на строк, необхідний для видачі свідоцтв.

У нотаріальних округах, де не зареєстрована діяльність приватних нотаріусів та не функціонують контори, спадкова справа передається для ведення приватному нотаріусу або конторі іншого нотаріального округу на підставі наказу відповідного територіального органу Міністерства юстиції.

- У межах спадкової справи та/або спадщини, яка була відкрита на окремих територіях України, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, дату відновлення здійснення своїх повноважень органами державної влади у повному обсязі, та щодо якої спадкова справа була зареєстрована у Спадковому реєстрі, але неможливо продовжити провадження внаслідок її знищення або відсутності доступу до місця її зберігання, будь-який (будь-яка) приватний нотаріус (контора), до якого (якої) звернувся спадкоємець, другий з подружжя (колишній з подружжя), продовжує провадження такої спадкової справи на підставі заяви спадкоємця про завершення спадкування щодо спадщини, другого з подружжя (колишнього з подружжя) про видачу свідоцтва щодо спільного майна подружжя (колишнього подружжя).

- У разі встановлення факту заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини. Нотаріус за місцем її відкриття витребовує цю справу для подальшого провадження, крім спадкових справ, заведених у випадках, встановлених абзацами першим, третім, четвертим пункту 21 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України.

Прийнятій приватним нотаріусом або конторою до свого провадження спадковій справі, заведеній іншим нотаріусом, присвоюється новий номер.

- У разі заведення спадкових справ різними нотаріусами (за місцем відкриття спадщини та/або не за місцем її відкриття у випадках, встановлених абзацами першим, третім, четвертим пункту 21 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України). Спадкова справа витребовується тим нотаріусом, в якого згідно з паперовими носіями спадкову справу заведено раніше.

Отже, сам по собі факт незгоди спадкоємців із вибором нотаріуса або коригування їхніх намірів не є підставою для відкриття нової спадкової справи в іншого нотаріуса.

Водночас Правилами передбачено вичерпний перелік виняткових випадків, коли допускається передача або продовження провадження спадкової справи іншим нотаріусом. Такі випадки пов’язані не з бажанням спадкоємців, а з об’єктивними обставинами, передбаченими законодавством.

Оскарження нотаріальної дії

Відповідно до статті 50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні можуть бути оскаржені до суду.

Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.