В Минюсте объяснили, можно ли сменить нотариуса после открытия наследственного дела

В Министерстве юстиции объяснили порядок открытия наследственного дела и условия, при которых закон допускает передачу его другому нотариусу после начала производства.

В Министерстве юстиции разъяснили, можно ли выбрать другого нотариуса после открытия наследственного дела.

Отмечается, что наследственное дело открывается тем нотариусом, к которому первым поступило заявление — лично, по почте или с использованием средств электронной связи. Такое заявление (в том числе требование кредиторов) является подтверждением волеизъявления относительно наследственного и/или совместного имущества. Такой порядок установлен подпунктом 2.1 пункта 2 Главы 10 Раздела II Порядка совершения нотариальных действий, утверждённого приказом Минюста № 296/5 от 22.02.2012.

На практике случаются ситуации, когда наследников не устраивает выбор нотариуса лицом, которое первым подало заявление. Иногда наследники впоследствии по другим причинам решают сменить нотариуса.

В общем порядке наследственное дело открывается один раз и ведётся одним нотариусом. Однако законодательство предусматривает исключения, когда передача дела другому нотариусу возможна.

Процедура передачи наследственного дела другому нотариусу регулируется пунктом 4.11 Правил ведения нотариального делопроизводства, утверждённых приказом Минюста № 3253/5 от 22.12.2010.

Правилами предусмотрены следующие случаи смены нотариуса:

В случае прекращения, приостановления нотариальной деятельности частного нотариуса, временной блокировки или аннулирования доступа нотариуса к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество по заявлению всех наследников, принявших наследство, наследственное дело может быть передано другому частному нотариусу или конторе в пределах одного нотариального округа после окончания установленного законом срока для принятия наследства.

Незавершённому наследственному делу, принятому в производство другим нотариусом или конторой, присваивается новый номер.

В случае ликвидации государственной нотариальной конторы наследники также могут подать заявление о передаче наследственного дела выбранному нотариусу или конторе.

Заявление о передаче наследственного дела в таких случаях подаётся наследниками нотариусу, который ведёт незавершённое наследственное дело или хранит завершённое наследственное дело (в случае ликвидации конторы — ликвидационной комиссии; в случае если частный нотариус не может лично осуществить передачу наследственного дела — соответствующему территориальному органу Министерства юстиции).

Подлинность подписи на заявлении, которое направляется нотариусу по почте или подаётся от имени наследников их представителями, должна быть нотариально удостоверена.

Частный нотариус или контора, которым передано незавершённое наследственное дело, продолжает его ведение до завершения и хранит в своём архиве.

Передача завершённого наследственного дела для выдачи дополнительных свидетельств о праве на наследство, свидетельств о праве собственности на долю в совместном имуществе супругов (бывших супругов) в случае смерти одного из супругов (бывшего супруга), осуществляется на срок, необходимый для выдачи соответствующих свидетельств.

В нотариальных округах, где не зарегистрирована деятельность частных нотариусов и не функционируют конторы, наследственное дело передаётся для ведения частному нотариусу или конторе другого нотариального округа на основании приказа соответствующего территориального органа Министерства юстиции.

В рамках наследственного дела и/или наследства, которое было открыто на отдельных территориях Украины, где органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объёме свои полномочия, территориях, на которых ведутся активные боевые действия, либо временно оккупированных Российской Федерацией территориях, по которым не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления полномочий органов государственной власти в полном объёме, и по которым наследственное дело было зарегистрировано в Наследственном реестре, но невозможно продолжить производство из-за его уничтожения или отсутствия доступа к месту хранения, любое частное нотариальное лицо (нотариус или контора), к которому обратился наследник, второй из супругов (бывший супруг), продолжает ведение такого наследственного дела на основании заявления наследника о завершении наследования или заявления второго из супругов (бывшего супруга) о выдаче свидетельства о праве на совместное имущество супругов (бывших супругов).

В случае установления факта открытия наследственного дела не по месту открытия наследства. Нотариус по месту открытия наследства запрашивает дело для дальнейшего ведения, за исключением дел, открытых в случаях, предусмотренных абзацами первым, третьим, четвёртым пункта 21 раздела «Переходные и заключительные положения» Гражданского кодекса Украины.

Наследственному делу, принятому в производство другим нотариусом или конторой, присваивается новый номер.

В случае открытия наследственных дел разными нотариусами (по месту открытия наследства и/или не по месту его открытия в случаях, предусмотренных абзацами первым, третьим, четвёртым пункта 21 раздела «Переходные и заключительные положения» Гражданского кодекса Украины). Наследственное дело запрашивается тем нотариусом, у которого согласно бумажным носителям оно было открыто раньше.

Таким образом, сам по себе факт несогласия наследников с выбором нотариуса или изменение их намерений не является основанием для открытия нового наследственного дела у другого нотариуса.

В то же время Правилами предусмотрен исчерпывающий перечень исключительных случаев, когда допускается передача или продолжение производства наследственного дела другим нотариусом. Такие случаи связаны не с желанием наследников, а с объективными обстоятельствами, предусмотренными законодательством.

Обжалование нотариального действия

Согласно статье 50 Закона Украины «О нотариате» нотариальное действие или отказ в его совершении могут быть обжалованы в суд.

Право на обжалование имеет лицо, права и интересы которого затрагиваются соответствующим действием или отказом.

