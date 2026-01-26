Майже 68 тисяч підприємців в Україні мають бізнес із доходом понад 10 млн грн

Половину доходів тримають Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина.

В Україні 67 651 підприємець володіє компаніями з річним доходом понад 10 млн грн. Це становить 19% від загальної кількості власників бізнесу серед тих, хто своєчасно подає фінансову звітність. Загалом таких бізнесменів в країні наразі понад 360 тисяч. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Опендатабот.

У переліку найбільш успішних українських бізнесменів переважають чоловіки — вони становлять 73%.

Як зазначили в Опендатаботі, поріг у 10 млн грн було обрано свідомо: саме з цього рівня бізнес виходить за межі спрощеної системи оподаткування і починає функціонувати як повноцінна компанія зі структурованою звітністю та повним податковим навантаженням.

Найбільша концентрація бізнесменів зафіксована у Києві — 22% від загальної кількості. До трійки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська область (10%) та Львівська область (8%). Разом із Київською та Одеською областями ці п’ять регіонів акумулюють половину всіх бізнесменів країни.

Найменша кількість підприємців зосереджена у прифронтових регіонах: у Миколаївській області — 1%, Луганській — 0,7%, Херсонській — 0,6%.

Щоб потрапити до сотні лідерів українського бізнесу, компанії мають отримувати понад 8,99 млрд грн доходу на рік. Вхідний поріг до топ-1000 значно нижчий — від 1,29 млрд грн.

За структурою доходів, 80% українських бізнесменів заробляють менш як 100 млн грн на рік. Дохід у межах 100 млн – 1 млрд грн мають майже 18% підприємців. Лише 2% бізнесменів, або 1 355 осіб з річним доходом понад 1 млрд грн.

Серед бізнесменів, які увійшли до топ-100 за доходами компаній, 70% мають українську реєстрацію. Також до рейтингу потрапили власники компаній, зареєстрованих на Кіпрі, у Великій Британії, США та Швейцарії.

