  1. В Україні

Майже 68 тисяч підприємців в Україні мають бізнес із доходом понад 10 млн грн

13:18, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Половину доходів тримають Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина.
Майже 68 тисяч підприємців в Україні мають бізнес із доходом понад 10 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 67 651 підприємець володіє компаніями з річним доходом понад 10 млн грн. Це становить 19% від загальної кількості власників бізнесу серед тих, хто своєчасно подає фінансову звітність. Загалом таких бізнесменів в країні наразі понад 360 тисяч. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Опендатабот.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У переліку найбільш успішних українських бізнесменів переважають чоловіки — вони становлять 73%.

Як зазначили в Опендатаботі, поріг у 10 млн грн було обрано свідомо: саме з цього рівня бізнес виходить за межі спрощеної системи оподаткування і починає функціонувати як повноцінна компанія зі структурованою звітністю та повним податковим навантаженням.

Найбільша концентрація бізнесменів зафіксована у Києві — 22% від загальної кількості. До трійки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська область (10%) та Львівська область (8%). Разом із Київською та Одеською областями ці п’ять регіонів акумулюють половину всіх бізнесменів країни.

Найменша кількість підприємців зосереджена у прифронтових регіонах: у Миколаївській області — 1%, Луганській — 0,7%, Херсонській — 0,6%.

Щоб потрапити до сотні лідерів українського бізнесу, компанії мають отримувати понад 8,99 млрд грн доходу на рік. Вхідний поріг до топ-1000 значно нижчий — від 1,29 млрд грн.

За структурою доходів, 80% українських бізнесменів заробляють менш як 100 млн грн на рік. Дохід у межах 100 млн – 1 млрд грн мають майже 18% підприємців. Лише 2% бізнесменів, або 1 355 осіб з річним доходом понад 1 млрд грн.

Серед бізнесменів, які увійшли до топ-100 за доходами компаній, 70% мають українську реєстрацію. Також до рейтингу потрапили власники компаній, зареєстрованих на Кіпрі, у Великій Британії, США та Швейцарії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Україна податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

«Конкурсні комісії – це не декорація», – адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук

Олексій Шевчук пояснив, чому конкурси на керівні та адміністративні посади, зокрема в САП, стали індикатором зрілості громадянського суспільства та професійних спільнот.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]