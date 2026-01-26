  1. В Украине

Почти 68 тысяч предпринимателей в Украине имеют бизнес с доходом более 10 млн грн

13:18, 26 января 2026
Половину доходов удерживают Киев и область, Львовщина, Днепропетровщина и Одесщина.
Почти 68 тысяч предпринимателей в Украине имеют бизнес с доходом более 10 млн грн
В Украине 67 651 предприниматель владеет компаниями с годовым доходом более 10 млн грн. Это составляет 19% от общего количества владельцев бизнеса среди тех, кто своевременно подает финансовую отчетность. В целом таких бизнесменов в стране на сегодняшний день более 360 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Опендатабот.

В перечне наиболее успешных украинских бизнесменов преобладают мужчины — они составляют 73%.

Как отметили в Опендатаботе, порог в 10 млн грн был выбран осознанно: именно с этого уровня бизнес выходит за пределы упрощенной системы налогообложения и начинает функционировать как полноценная компания со структурированной отчетностью и полной налоговой нагрузкой.

Наибольшая концентрация бизнесменов зафиксирована в Киеве — 22% от общего количества. В тройку регионов-лидеров также вошли Днепропетровская область (10%) и Львовская область (8%). Вместе с Киевской и Одесской областями эти пять регионов аккумулируют половину всех бизнесменов страны.

Наименьшее количество предпринимателей сосредоточено в прифронтовых регионах: в Николаевской области — 1%, Луганской — 0,7%, Херсонской — 0,6%.

Чтобы попасть в сотню лидеров украинского бизнеса, компании должны получать более 8,99 млрд грн дохода в год. Входной порог в топ-1000 значительно ниже — от 1,29 млрд грн.

По структуре доходов 80% украинских бизнесменов зарабатывают менее 100 млн грн в год. Доход в пределах 100 млн – 1 млрд грн имеют почти 18% предпринимателей. Лишь 2% бизнесменов, или 1 355 человек, имеют годовой доход свыше 1 млрд грн.

Среди бизнесменов, вошедших в топ-100 по доходам компаний, 70% имеют украинскую регистрацию. Также в рейтинг попали владельцы компаний, зарегистрированных на Кипре, в Великобритании, США и Швейцарии.

бизнес Украина налоги

