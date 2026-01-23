  1. Суд інфо
Хто йде в нові адмінсуди: ВККС оприлюднила портрет кандидатів до СОАС і СААС

15:15, 23 січня 2026
356 заяв від 268 кандидатів — серед претендентів переважають адвокати та судді віком 40–49 років.
Хто йде в нові адмінсуди: ВККС оприлюднила портрет кандидатів до СОАС і СААС
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила узагальнені дані про кандидатів, які подали документи для участі у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді. Інформація охоплює кількість заяв, демографічні показники та професійний досвід претендентів.

Так, для участі у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у СОАС та СААС до ВККСнадійшло 356 заяв. Кількість унікальних кандидатів – 268 осіб, 88 кандидатів претендують на зайняття посад суддів в СОАС та СААС одночасно.

Конкурс до СОАС

До СОАС на 17 вакантних посад суддів документи подали 225 осіб. Серед аплікантів 135 чоловіків (60%) та 90 жінок (40%). Переважна більшість кандидатів віком від 40 до 49 років, саме ця вікова група становить майже дві третини всіх учасників конкурсу. Ще близько третини – кандидати віком від 30 до 39 років.

Більшість кандидатів до СОАС є адвокати – 95 осіб. Також у конкурсі беруть участь 36 суддів, 24 науковці і 22 держслужбовці.

Конкурс до СААС

До СААС на 10 вакантних посад суддів заяви подала 131 особа. Більшість чоловіки – 83 (63%), жінок – 48 (37%). Як і в конкурсі до СОАС, найчисельніша вікова група 40–49 років.

За професійним досвідом серед кандидатів до СААС переважають судді – 43 особи, адвокати – 33, держслужбовці – 6 та науковці – 11 осіб.

Наразі триває перевірка документів вимогам до кандидатів на посаду судді. Після опрацювання поданих документів ВККСУ ухвалить рішення щодо допуску кандидатів до участі в конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у СОАС та СААС, який планується в лютому.

суд суддя ВККС

