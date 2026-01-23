Кто идет в новые админсуды: ВККС обнародовала портрет кандидатов в СОАС и СААС

356 заявлений от 268 кандидатов — среди претендентов преобладают адвокаты и судьи в возрасте 40–49 лет.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала обобщенные данные о кандидатах, которые подали документы для участия в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде. Информация охватывает количество заявлений, демографические показатели и профессиональный опыт претендентов.

Так, для участия в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в СОАС и СААС в ВККС поступило 356 заявлений. Количество уникальных кандидатов — 268 человек, 88 кандидатов претендуют на занятие должностей судей в СОАС и СААС одновременно.

Конкурс в СОАС

В СОАС на 17 вакантных должностей судей документы подали 225 человек. Среди апликантов 135 мужчин (60%) и 90 женщин (40%). Подавляющее большинство кандидатов в возрасте от 40 до 49 лет, именно эта возрастная группа составляет почти две трети всех участников конкурса. Еще около трети — кандидаты в возрасте от 30 до 39 лет.

Большинство кандидатов в СОАС являются адвокатами — 95 человек. Также в конкурсе участвуют 36 судей, 24 ученых и 22 госслужащих.

Конкурс в СААС

В СААС на 10 вакантных должностей судей заявления подал 131 человек. Большинство — мужчины: 83 (63%), женщин — 48 (37%). Как и в конкурсе в СОАС, наиболее многочисленная возрастная группа — 40–49 лет.

По профессиональному опыту среди кандидатов в СААС преобладают судьи — 43 человека, адвокаты — 33, госслужащие — 6 и ученые — 11 человек.

В настоящее время продолжается проверка документов на соответствие требованиям к кандидатам на должность судьи. После обработки поданных документов ВККСУ примет решение о допуске кандидатов к участию в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в СОАС и СААС, который планируется в феврале.

