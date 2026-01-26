  1. В Україні

Пільгова іпотека під 3%: в Україні готують програму доступного житла для соціально вразливих категорій населення

10:36, 26 січня 2026
В Україні готують масштабну програму доступного житла з кредитами на пільгових умовах.
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про ініціювання масштабної програми доступного житла для українців у межах роботи Національної установи розвитку.

За його словами, програма передбачає субсидування кредитів на придбання житла для соціально вразливих категорій населення. Йдеться, зокрема, про вчителів, медичних працівників, військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та біженців, які втратили житло внаслідок війни.

Гетманцев зазначив, що відсоткова ставка за такими кредитами має становити 3% річних у гривні. При цьому щомісячний платіж за кредитом на купівлю квартири не повинен перевищувати 20–25% середнього доходу домогосподарства.

Такі показники планується забезпечити за рахунок субсидування процентної ставки та збільшення строку кредитування до 25 років. Альтернативно платіж має бути не вищим за середню орендну ставку в регіоні з надбавкою 10–15%.

За словами Гетманцева, програма розрахована на довгострокову перспективу, охопить щонайменше один мільйон українських сімей, а її загальний обсяг може перевищити один трильйон гривень.

Україна пільги Данило Гетманцев

