Льготная ипотека под 3%: в Украине готовят программу доступного жилья для социально уязвимых категорий населения

В Украине готовят масштабную программу доступного жилья с кредитами на льготных условиях.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил об инициировании масштабной программы доступного жилья для украинцев в рамках работы Национального учреждения развития.

По его словам, программа предусматривает субсидирование кредитов на приобретение жилья для социально уязвимых категорий населения. Речь идет, в частности, об учителях, медицинских работниках, военнослужащих, внутренне перемещенных лицах и беженцах, потерявших жилье в результате войны.

Гетманцев отметил, что процентная ставка по таким кредитам должна составлять 3% годовых в гривне. При этом ежемесячный платеж по кредиту на покупку квартиры не должен превышать 20–25% от среднего дохода домохозяйства.

Такие показатели предполагается обеспечить за счет субсидирования процентной ставки и увеличения срока кредитования до 25 лет. Альтернативно платеж должен быть не выше средней арендной ставки в регионе с надбавкой 10–15%.

По словам Гетманцева, программа рассчитана на долгосрочную перспективу, охватит не менее одного миллиона украинских семей, а ее общий объем может превысить триллион гривен.

