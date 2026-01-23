Новий конкурс до Конституційного Суду: Рада суддів відкрила прийом заяв на дві посади

Рішенням Ради суддів України оголошено новий конкурс на дві посади судді КСУ.

Згідно з рішенням РСУ, прийом заяв і документів від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ, розпочинається 23 січня та триватиме до 21 лютого 2026 року включно. Подати документи можна як особисто до Ради суддів, так і в електронній формі. Також, якщо документи подаються особисто, з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі PDF на e-mail.

Прийом документів здійснюється з 23 січня до 21 лютого (включно) до 24:00 – якщо документи подаються в електронній формі.

Якщо особисто – до 17:00.

Документи приймаються в електронному вигляді на електронну пошту [email protected], або в паперовому вигляді за адресою: вул. Липська 18/5, м. Київ.

Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам до судді Конституційного Суду України, визначеним статтею 11 Закону «Про Конституційний Суд України», та подали повний пакет документів у встановлені строки. Перелік документів включає, зокрема, заяву про участь у конкурсі, автобіографію, мотиваційний лист, копії документів про освіту і стаж у сфері права, декларацію, згоду на проведення спеціальних перевірок, а також інші матеріали, передбачені законодавством.

Рада суддів України наголошує, що всі документи мають бути оформлені належним чином і подані в повному обсязі.

Розгляд питання про відповідність кандидатів установленим законом вимогам здійснюватиметься Радою суддів України на основі поданих документів.

