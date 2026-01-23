  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Новий конкурс до Конституційного Суду: Рада суддів відкрила прийом заяв на дві посади

12:31, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішенням Ради суддів України оголошено новий конкурс на дві посади судді КСУ.
Новий конкурс до Конституційного Суду: Рада суддів відкрила прийом заяв на дві посади
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України оголосила новий конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з рішенням РСУ, прийом заяв і документів від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді КСУ, розпочинається 23 січня та триватиме до 21 лютого 2026 року включно. Подати документи можна як особисто до Ради суддів, так і в електронній формі. Також, якщо документи подаються особисто, з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі PDF на e-mail.

Прийом документів здійснюється з 23 січня до 21 лютого (включно) до 24:00 – якщо документи подаються в електронній формі.

Якщо особисто – до 17:00.

Документи приймаються в електронному вигляді на електронну пошту [email protected], або в паперовому вигляді за адресою: вул. Липська 18/5, м. Київ.

Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам до судді Конституційного Суду України, визначеним статтею 11 Закону «Про Конституційний Суд України», та подали повний пакет документів у встановлені строки. Перелік документів включає, зокрема, заяву про участь у конкурсі, автобіографію, мотиваційний лист, копії документів про освіту і стаж у сфері права, декларацію, згоду на проведення спеціальних перевірок, а також інші матеріали, передбачені законодавством.

Рада суддів України наголошує, що всі документи мають бути оформлені належним чином і подані в повному обсязі.

Розгляд питання про відповідність кандидатів установленим законом вимогам здійснюватиметься Радою суддів України на основі поданих документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]