Новый конкурс в Конституционный Суд: Совет судей открыл прием заявлений на две должности

12:31, 23 января 2026
Решением Совета судей Украины объявлен новый конкурс на две должности судьи КСУ.
Совет судей Украины объявил новый конкурс на две должности судей Конституционного Суда Украины.

Согласно решению РСУ, прием заявлений и документов от лиц, изъявивших желание занять должность судьи КСУ, начинается 23 января и продлится до 21 февраля 2026 года включительно. Подать документы можно как лично в Совет судей, так и в электронной форме. Также, если документы подаются лично, необходимо одновременно направить сканированные копии таких документов в формате PDF на e-mail.

Прием документов осуществляется с 23 января по 21 февраля (включительно) до 24:00 — если документы подаются в электронной форме.

В случае личной подачи — до 17:00.

Документы принимаются в электронном виде на электронную почту [email protected], либо в бумажном виде по адресу: ул. Липская, 18/5, г. Киев.

Участие в конкурсе могут принимать лица, которые соответствуют требованиям к судье Конституционного Суда Украины, определенным статьей 11 Закона «О Конституционном Суде Украины», и подали полный пакет документов в установленные сроки. Перечень документов включает, в частности, заявление об участии в конкурсе, автобиографию, мотивационное письмо, копии документов об образовании и стаже работы в сфере права, декларацию, согласие на проведение специальных проверок, а также иные материалы, предусмотренные законодательством.

Совет судей Украины подчеркивает, что все документы должны быть оформлены надлежащим образом и поданы в полном объеме.

Рассмотрение вопроса о соответствии кандидатов установленным законом требованиям будет осуществляться Советом судей Украины на основании поданных документов.

