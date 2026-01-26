  1. Суд інфо

Суддю Івано-Франківського окружного адмінсуду Юрія Боброва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

13:54, 26 січня 2026
Юрія Боброва відсторонено на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Суддю Івано-Франківського окружного адміністративного суду Боброва Юрія Олександровича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це інформує ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 26 січня 2026 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 26 січня 2026 року, суддю Івано-Франківського окружного адміністративного суду Боброва Юрія Олександровича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

суд суддя Івано-Франківськ ВРП

