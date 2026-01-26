  1. Суд инфо

Судью Ивано-Франковского окружного админсуда Юрия Боброва временно отстранено от осуществления правосудия

13:54, 26 января 2026
Судью Ивано-Франковского окружного админсуда Юрия Боброва временно отстранено от осуществления правосудия
Судью Ивано-Франковского окружного административного суда Боброва Юрия Александровича временно отстранено от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом информирует ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 26 января 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 26 января 2026 года, судью Ивано-Франковского окружного административного суда Боброва Юрия Александровича отстранено от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

