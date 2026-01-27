У Львові викрили адвоката, який за 6000 доларів обіцяв «вирішити» питання інвалідності

  1. В Україні

08:30, 27 січня 2026
Адвокат запевняв, що може повпливати на прийняття відповідного рішення членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.
У Львові правоохоронці викрили адвоката, який за 6000 доларів обіцяв чоловіку «вирішити» питання інвалідності. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді минулого року 29-річний чоловік звернувся до адвоката за консультацією. Він хотів з'ясувати порядок та правові підстави встановлення інвалідності у зв’язку з наявним у нього захворюванням.

«Під час першої ж зустрічі правник запропонував клієнту отримати ІІІ групу інвалідності за його сприяння», - заявили у відомстві.

Зокрема, обіцяв «допомогти» в оформленні виписки про стаціонарне лікування без фактичного перебування чоловіка в лікарні. А також запевняв, що може повпливати на прийняття відповідного рішення членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Такі свої «послуги» адвокат оцінив у 6 тис. доларів США.

«Відтак клієнт звернувся до правоохоронних органів, і надалі діяв під їх контролем.

Задокументовано, що правник двічі одержав кошти за свою «роботу», загальною сумою 3,5 тис. доларів США», - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що у подальшому, адвокат виїхав зі Львова у Чернівецьку область, де його і затримали. Наразі адвокату повідомили про підозру.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

