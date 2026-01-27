Во Львове разоблачили адвоката, который за 6000 долларов обещал «решить» вопрос инвалидности
Во Львове правоохранители разоблачили адвоката, который за 6000 долларов обещал мужчине «решить» вопрос инвалидности. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
По данным следствия, в ноябре прошлого года 29-летний мужчина обратился к адвокату за консультацией. Он хотел выяснить порядок и правовые основания установления инвалидности в связи с имеющимся у него заболеванием.
«Во время первой же встречи правозащитник предложил клиенту получить III группу инвалидности при его содействии», — заявили в ведомстве.
В частности, он обещал «помочь» в оформлении выписки о стационарном лечении без фактического пребывания мужчины в больнице. А также уверял, что может повлиять на принятие соответствующего решения членами экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Такие свои «услуги» адвокат оценил в 6 тыс. долларов США.
«Впоследствии клиент обратился в правоохранительные органы и далее действовал под их контролем.
Задокументировано, что правозащитник дважды получил средства за свою «работу» на общую сумму 3,5 тыс. долларов США», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в дальнейшем адвокат выехал из Львова в Черновицкую область, где его и задержали. В настоящее время адвокату сообщили о подозрении.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
