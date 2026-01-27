  1. В Украине

Во Львове разоблачили адвоката, который за 6000 долларов обещал «решить» вопрос инвалидности

08:30, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокат уверял, что может повлиять на принятие соответствующего решения членами экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.
Во Львове разоблачили адвоката, который за 6000 долларов обещал «решить» вопрос инвалидности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители разоблачили адвоката, который за 6000 долларов обещал мужчине «решить» вопрос инвалидности. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в ноябре прошлого года 29-летний мужчина обратился к адвокату за консультацией. Он хотел выяснить порядок и правовые основания установления инвалидности в связи с имеющимся у него заболеванием.

«Во время первой же встречи правозащитник предложил клиенту получить III группу инвалидности при его содействии», — заявили в ведомстве.

В частности, он обещал «помочь» в оформлении выписки о стационарном лечении без фактического пребывания мужчины в больнице. А также уверял, что может повлиять на принятие соответствующего решения членами экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Такие свои «услуги» адвокат оценил в 6 тыс. долларов США.

«Впоследствии клиент обратился в правоохранительные органы и далее действовал под их контролем.

Задокументировано, что правозащитник дважды получил средства за свою «работу» на общую сумму 3,5 тыс. долларов США», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в дальнейшем адвокат выехал из Львова в Черновицкую область, где его и задержали. В настоящее время адвокату сообщили о подозрении.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]