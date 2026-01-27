Небезпечний спадок — що робити, якщо разом зі спадщиною успадкували фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання можна успадкувати, але не понад спадщину.

Хмельницьке міжрегіональне управління міністерства юстиції України зазначило, що разом із майном спадкоємці часто успадковують і зобов’язання померлого — кредити, комунальні платежі та інші фінансові обов’язки.

«Це може стати неприємною несподіванкою: замість квартири чи авто ви отримуєте борги. Закон не дозволяє приймати лише майно, тому всі права та обов’язки спадкодавця переходять до спадкоємців, окрім особистих зобов’язань, нерозривно пов’язаних із його особою.

Водночас фінансові зобов’язання можна успадкувати, але не понад спадщину», - йдеться у заяві.

Спадкоємець не відповідає власним майном і не несе особистої відповідальності за зобов’язання померлого, а відповідає лише в межах вартості отриманого майна. Особисте майно спадкоємця не може бути предметом стягнення. Якщо спадщина не прийнята або від неї відмовилися, відповідальність за фінансові обов’язки не настає.

Після смерті спадкодавця спадкоємець має шість місяців для прийняття спадщини або відмови від неї. Якщо сума зобов’язань перевищує вартість спадкового майна, доцільно розглянути можливість відмови від спадщини та подати відповідну заяву нотаріусу.

Щоб перевірити, чи мав спадкодавець фінансові зобов’язання, варто скористатися Єдиним реєстром боржників, перевірити наявність виконавчих проваджень або участь у судових справах на сайті Судової влади України.

Також треба звернути увагу на:

– наявність документів, що підтверджують зобов’язання;

– дотримання строків позовної давності;

– чи заявлені вимоги кредитора нотаріусу в межах спадкової справи.

У Мін’юсті зазначають, що кредитор має право пред’явити свої вимоги протягом шести місяців після отримання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з моменту, коли дізнався про її прийняття. Якщо у цей строк вимоги не заявлено, кредитор втрачає право вимагати погашення.

Якщо особа вирішила прийняти спадщину разом із фінансовими зобов’язаннями, то треба діяти послідовно:

– отримати свідоцтво про смерть спадкодавця;

– повідомити кредитора;

– подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу;

– після спливу шести місяців вступити у права спадкоємця та узгодьте порядок виконання зобов’язань;

– подати податкову декларацію і сплатіть податок зі спадщини.

