Опасное наследство — что делать, если вместе с наследством унаследовали финансовые обязательства

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины отметило, что вместе с имуществом наследники часто наследуют и обязательства умершего — кредиты, коммунальные платежи и другие финансовые обязанности.

«Это может стать неприятной неожиданностью: вместо квартиры или автомобиля вы получаете долги. Закон не позволяет принимать только имущество, поэтому все права и обязанности наследодателя переходят к наследникам, кроме личных обязательств, неразрывно связанных с его личностью.

В то же время финансовые обязательства можно унаследовать, но не сверх стоимости наследства», — говорится в заявлении.

Наследник не отвечает своим собственным имуществом и не несет личной ответственности по обязательствам умершего, а отвечает только в пределах стоимости полученного имущества. Личное имущество наследника не может быть предметом взыскания. Если наследство не принято или от него отказались, ответственность за финансовые обязательства не наступает.

После смерти наследодателя наследник имеет шесть месяцев для принятия наследства или отказа от него. Если сумма обязательств превышает стоимость наследственного имущества, целесообразно рассмотреть возможность отказа от наследства и подать соответствующее заявление нотариусу.

Чтобы проверить, имел ли наследодатель финансовые обязательства, стоит воспользоваться Единым реестром должников, проверить наличие исполнительных производств или участие в судебных делах на сайте Судебной власти Украины.

Также следует обратить внимание на:

наличие документов, подтверждающих обязательства;

соблюдение сроков исковой давности;

заявлены ли требования кредитора нотариусу в рамках наследственного дела.

В Минюсте отмечают, что кредитор имеет право предъявить свои требования в течение шести месяцев после получения наследником свидетельства о праве на наследство либо с момента, когда ему стало известно о его принятии. Если в этот срок требования не заявлены, кредитор утрачивает право требовать погашения.

Если лицо решило принять наследство вместе с финансовыми обязательствами, необходимо действовать последовательно:

получить свидетельство о смерти наследодателя;

уведомить кредитора;

подать нотариусу заявление о принятии наследства;

после истечения шести месяцев вступить в права наследника и согласовать порядок исполнения обязательств;

подать налоговую декларацию и уплатить налог с наследства.

