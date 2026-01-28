  1. В Україні

Зуб мамута і амоніти юрського періоду – митники передали музею унікальні знахідки

07:54, 28 січня 2026
Усі предмети вилучили під час митного контролю міжнародних поштових відправлень.
Фото: Державна митна служба України
Київські митники передали Національному науково-природничому музею НАН України 62 предмети, що мають наукове, музейне та освітнє значення. Про це повідомила Державна митна служба України. Усі об’єкти раніше вилучили під час митного контролю міжнародних поштових відправлень.

Серед переданого — рідкісний палеонтологічний зразок: зуб мамута, тварини, характерної для пізнього плейстоцену на території України (130-13 тисяч років тому). Його намагалися відправити до Катару, задекларувавши як металевий виріб вартістю 50 доларів.

Також музей отримав вісім відбитків стародавніх ракоскорпіонів віком 417-443 мільйони років, які прямували поштою до Іспанії та Таїланду, а також 52 молюски — амоніти юрського періоду, що намагалися переслати до Канади під виглядом декорацій для акваріума.

Окремо передали опудало рідкісного хижого птаха — блакитноногого змієїда, якого намагалися переслати до США. Цей вид охороняється Конвенцією CITES, яка передбачає обов’язкове отримання дозвільних документів для експорту будь-яких тварин чи рослин, живих або мертвих, а також їхніх впізнаваних частин чи похідних.

Фото: Державна митна служба України

