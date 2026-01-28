  1. В Украине

Зуб мамонта и амониты юрского периода – таможенники передали музею уникальные находки

07:54, 28 января 2026
Все предметы изъяли во время таможенного контроля международных почтовых отправлений.
Фото: Государственная таможенная служба Украины
Киевские таможенники передали Национальному естественно-историческому музею НАН Украины 62 предмета, имеющих научное, музейное и образовательное значение. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Все объекты ранее изъяли во время таможенного контроля международных почтовых отправлений.

Среди переданного — редкий палеонтологический образец: зуб мамонта, животного, характерного для позднего плейстоцена на территории Украины (130-13 тысяч лет назад). Его пытались отправить в Катар, задекларировав как металлическое изделие стоимостью 50 долларов.

Также музей получил восемь отпечатков древних ракоскорпионов возрастом 417–443 миллиона лет, которые направлялись по почте в Испанию и Таиланд, а также 52 моллюска — аммонита юрского периода, которые пытались переслать в Канаду под видом декораций для аквариума.

Отдельно передали чучело редкой хищной птицы — голубоногого змееяда, которого пытались переслать в США. Этот вид охраняется Конвенцией CITES, которая предусматривает обязательное получение разрешительных документов для экспорта любых животных или растений, живых или мертвых, а также их узнаваемых частей или производных.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Киев таможня животные граница

