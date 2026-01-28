На Дністрі дедалі частіше зимують лебеді: що варто знати громадянам

Лебедів категорично не можна годувати хлібом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У басейні річки Дністер в Івано-Франківській області впродовж останніх років фіксують збільшення кількості перелітних птахів, зокрема лебедів, які залишаються зимувати на водоймах. Через це до Держпродспоживслужби регулярно надходять звернення від мешканців із запитаннями щодо стану птахів та доцільності їх підгодівлі.

З огляду на те, що перелітні птахи можуть бути переносниками грипу птиці, фахівці служби здійснюють постійний моніторинг епізоотичної ситуації в громаді.

Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, від одного з жителів села Долина Олешанської громади надійшло звернення про скупчення лебедів на річці Дністер.

Відтак, фахівці наголошують, що підгодовувати лебедів варто лише в період сильних морозів і лише у випадку, якщо це сірі перволітки, які ще не змінили оперення. Як корм можна залишати на березі цільне необроблене зерно, сезонні овочі або трав’яні гранули. При цьому не слід зловживати підгодівлею, адже у птахів, яких часто годують, формується залежність від людини, і вони перестають самостійно шукати їжу, що зрештою завдає їм шкоди.

Орнітологи також застерігають: лебедів категорично не можна годувати хлібом. Хліб є шкідливою та неприродною їжею для диких водоплавних птахів і може призвести до серйозних порушень здоров’я, зокрема до так званого синдрому «крил ангела», коли крила стирчать і не прилягають до тіла. У більшості випадків такі птахи втрачають здатність літати, а цей стан є невиліковним.

У Держпродспоживслужбі закликають мешканців втручатися у життя диких птахів лише за реальної потреби та суворо дотримуватися рекомендацій фахівців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.