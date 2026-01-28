  1. В Украине

На Днестре все чаще зимуют лебеди: что стоит знать гражданам

07:18, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лебедей категорически нельзя кормить хлебом.
На Днестре все чаще зимуют лебеди: что стоит знать гражданам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В бассейне реки Днестр в Ивано-Франковской области в последние годы фиксируется увеличение количества перелетных птиц, в частности лебедей, которые остаются зимовать на водоемах. В связи с этим в Госпродпотребслужбу регулярно поступают обращения от жителей с вопросами о состоянии птиц и целесообразности их подкормки.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Учитывая, что перелетные птицы могут быть переносчиками птичьего гриппа, специалисты службы осуществляют постоянный мониторинг эпизоотической ситуации в громаде.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, от одного из жителей села Долина Олешанской громады поступило обращение о скоплении лебедей на реке Днестр.

В связи с этим специалисты отмечают, что подкармливать лебедей следует только в период сильных морозов и лишь в случае, если это серые первогодки, которые еще не сменили оперение. В качестве корма можно оставлять на берегу цельное необработанное зерно, сезонные овощи или травяные гранулы. При этом не следует злоупотреблять подкормкой, поскольку у птиц, которых часто кормят, формируется зависимость от человека, и они перестают самостоятельно искать пищу, что в конечном итоге наносит им вред.

Орнитологи также предупреждают: лебедей категорически нельзя кормить хлебом. Хлеб является вредной и неестественной пищей для диких водоплавающих птиц и может привести к серьезным нарушениям здоровья, в частности к так называемому синдрому «ангельских крыльев», когда крылья торчат и не прилегают к телу. В большинстве случаев такие птицы теряют способность летать, а это состояние является неизлечимым.

В Госпродпотребслужбе призывают жителей вмешиваться в жизнь диких птиц только при реальной необходимости и строго соблюдать рекомендации специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Госпродпотребслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]