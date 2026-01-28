На Днестре все чаще зимуют лебеди: что стоит знать гражданам

Лебедей категорически нельзя кормить хлебом.

В бассейне реки Днестр в Ивано-Франковской области в последние годы фиксируется увеличение количества перелетных птиц, в частности лебедей, которые остаются зимовать на водоемах. В связи с этим в Госпродпотребслужбу регулярно поступают обращения от жителей с вопросами о состоянии птиц и целесообразности их подкормки.

Учитывая, что перелетные птицы могут быть переносчиками птичьего гриппа, специалисты службы осуществляют постоянный мониторинг эпизоотической ситуации в громаде.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, от одного из жителей села Долина Олешанской громады поступило обращение о скоплении лебедей на реке Днестр.

В связи с этим специалисты отмечают, что подкармливать лебедей следует только в период сильных морозов и лишь в случае, если это серые первогодки, которые еще не сменили оперение. В качестве корма можно оставлять на берегу цельное необработанное зерно, сезонные овощи или травяные гранулы. При этом не следует злоупотреблять подкормкой, поскольку у птиц, которых часто кормят, формируется зависимость от человека, и они перестают самостоятельно искать пищу, что в конечном итоге наносит им вред.

Орнитологи также предупреждают: лебедей категорически нельзя кормить хлебом. Хлеб является вредной и неестественной пищей для диких водоплавающих птиц и может привести к серьезным нарушениям здоровья, в частности к так называемому синдрому «ангельских крыльев», когда крылья торчат и не прилегают к телу. В большинстве случаев такие птицы теряют способность летать, а это состояние является неизлечимым.

В Госпродпотребслужбе призывают жителей вмешиваться в жизнь диких птиц только при реальной необходимости и строго соблюдать рекомендации специалистов.

