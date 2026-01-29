Скасування належного користувача — що треба знати

Існують випадки, коли шеринг авто припиняється достроково — це може бути автоматично, за заявою власника або користувача.

Призначення належного користувача – не означає передачу автівку в користування назавжди. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

Власник транспортного засобу та користувач самостійно визначають цей термін. Іноді можуть виникати непередбачені ситуації, коли необхідно припинити дію належного користувача. Як це зробити, пояснюємо в деталях.

Автоматичне скасування

Інформація про термін призначення належного користувача, або як кажуть автовласники – пошерити авто, зазначається в заяві, яка подається до сервісного центру МВС, або в електронному форматі під час оформлення заявки у Кабінеті водія чи в Дії. Після закінчення зазначеного періоду, на який було призначено належного користувача, до Реєстру автоматично вноситься запис про виключення відомостей про такого користувача. Після цього із застосунку Дія автоматично видаляється електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Дострокове припинення належного користувача

Достроково відомості про належного користувача виключаються з Реєстру:

1) автоматично:

у разі перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із зміною його власника;

призначення іншого належного користувача відповідного транспортного засобу;

2) за заявою власника транспортного засобу (його представника за довіреністю або за дорученням, якщо власником транспортного засобу є юридична особа);

3) за заявою належного користувача.

