  1. В Україні
  2. / Авто

Скасування належного користувача — що треба знати

21:42, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Існують випадки, коли шеринг авто припиняється достроково — це може бути автоматично, за заявою власника або користувача.
Скасування належного користувача — що треба знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Призначення належного користувача – не означає передачу автівку в користування назавжди. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Власник транспортного засобу та користувач самостійно визначають цей термін. Іноді можуть виникати непередбачені ситуації, коли необхідно припинити дію належного користувача. Як це зробити, пояснюємо в деталях.

Автоматичне скасування

Інформація про термін призначення належного користувача, або як кажуть автовласники – пошерити авто, зазначається в заяві, яка подається до сервісного центру МВС, або в електронному форматі під час оформлення заявки у Кабінеті водія чи в Дії. Після закінчення зазначеного періоду, на який було призначено належного користувача, до Реєстру автоматично вноситься запис про виключення відомостей про такого користувача. Після цього із застосунку Дія автоматично видаляється електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Дострокове припинення належного користувача

Також існують випадки, коли шеринг авто припиняється достроково. Це може бути автоматично, за заявою власника або користувача.

Достроково відомості про належного користувача виключаються з Реєстру:

1) автоматично:

у разі перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із зміною його власника;

призначення іншого належного користувача відповідного транспортного засобу;

2) за заявою власника транспортного засобу (його представника за довіреністю або за дорученням, якщо власником транспортного засобу є юридична особа);

3) за заявою належного користувача.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]