  1. В Украине
  2. / Авто

Отмена надлежащего пользователя — что нужно знать

21:42, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Существуют случаи, когда шеринг автомобиля прекращается досрочно — это может происходить автоматически, по заявлению владельца или пользователя.
Отмена надлежащего пользователя — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Назначение надлежащего пользователя не означает передачу автомобиля в пользование навсегда. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Владелец транспортного средства и пользователь самостоятельно определяют этот срок. Иногда могут возникать непредвиденные ситуации, когда необходимо прекратить действие надлежащего пользователя. Как это сделать — объясняем подробно.

Автоматическая отмена

Информация о сроке назначения надлежащего пользователя, или, как говорят автовладельцы, о «шеринге» автомобиля, указывается в заявлении, которое подается в сервисный центр МВД, либо в электронном формате при оформлении заявки в Кабинете водителя или в приложении «Дія». По истечении указанного периода, на который был назначен надлежащий пользователь, в Реестр автоматически вносится запись об исключении сведений о таком пользователе. После этого из приложения «Дія» автоматически удаляется электронное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Досрочное прекращение надлежащего пользователя

Также существуют случаи, когда шеринг автомобиля прекращается досрочно. Это может происходить автоматически, по заявлению владельца или пользователя.

Досрочно сведения о надлежащем пользователе исключаются из Реестра:

автоматически:

— в случае перерегистрации транспортного средства в связи со сменой его владельца;

— при назначении другого надлежащего пользователя соответствующего транспортного средства;

по заявлению владельца транспортного средства (его представителя по доверенности либо по поручению, если владельцем транспортного средства является юридическое лицо);

по заявлению надлежащего пользователя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]