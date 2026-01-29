Отмена надлежащего пользователя — что нужно знать

Существуют случаи, когда шеринг автомобиля прекращается досрочно — это может происходить автоматически, по заявлению владельца или пользователя.

Назначение надлежащего пользователя не означает передачу автомобиля в пользование навсегда. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

Владелец транспортного средства и пользователь самостоятельно определяют этот срок. Иногда могут возникать непредвиденные ситуации, когда необходимо прекратить действие надлежащего пользователя. Как это сделать — объясняем подробно.

Автоматическая отмена

Информация о сроке назначения надлежащего пользователя, или, как говорят автовладельцы, о «шеринге» автомобиля, указывается в заявлении, которое подается в сервисный центр МВД, либо в электронном формате при оформлении заявки в Кабинете водителя или в приложении «Дія». По истечении указанного периода, на который был назначен надлежащий пользователь, в Реестр автоматически вносится запись об исключении сведений о таком пользователе. После этого из приложения «Дія» автоматически удаляется электронное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Досрочное прекращение надлежащего пользователя

Досрочно сведения о надлежащем пользователе исключаются из Реестра:

автоматически:

— в случае перерегистрации транспортного средства в связи со сменой его владельца;

— при назначении другого надлежащего пользователя соответствующего транспортного средства;

по заявлению владельца транспортного средства (его представителя по доверенности либо по поручению, если владельцем транспортного средства является юридическое лицо);

по заявлению надлежащего пользователя.

