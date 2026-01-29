Стало відомо, коли у Києві повноцінно запрацюють міні-ТЕЦ

У КМДА зазначили, що, хоча станції мають відносно невелику потужність порівняно з великими ТЕЦ, вони є повноцінними теплоелектроцентралями.

Фото: epravda.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві міні-ТЕЦ запрацюють наприкінці зими чи на початку весни. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на КМДА.

У КМДА підкреслили, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги». Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році – вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.

«Київ виконав усі необхідні процедури закупівлі на Прозоро та придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. На сьогодні на базі цього устаткування збудовано 5-ть так званих міні-ТЕЦ. Вони є повноцінними об’єктами когенерації та оснащені усіма необхідними додатковими системами, зокрема елементами захисту 2-го рівня», – заявили у КМДА.

КМДА зазначає, що, хоча станції мають відносно невелику потужність порівняно з великими ТЕЦ, вони є повноцінними теплоелектроцентралями.

«Це модернізована складова централізованої системи, що здатна також працювати автономно. Зараз на станціях завершується процес експлуатаційного тестування, оскільки в умовах війни їх показники ефективності та стійкості повинні бути максимальними. Вже в лютому-березні станції запрацюють як повноцінні елементи київської енергосистеми», – додали у КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.