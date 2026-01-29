Стало известно, когда в Киеве полноценно заработают мини-ТЭЦ

В КГГА отметили, что, хотя станции имеют относительно небольшую мощность по сравнению с крупными ТЭЦ, они являются полноценными теплоэлектроцентралями.

Фото: epravda.com.ua

В Киеве мини-ТЭЦ заработают в конце зимы или в начале весны. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на КГГА.

В КГГА подчеркнули, что столица «остается единственным городом в Украине, который самостоятельно закупил когенерационное оборудование, тогда как другие города и регионы получали такие установки централизованно в рамках международной донорской помощи». В то же время она получила одну когенерационную установку мощностью 1,5 мегаватта в рамках международной гуманитарной помощи в 2024 году — она установлена и работает для нужд одного из критических предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Киев выполнил все необходимые процедуры закупки в Прозорро и приобрел 15 комплексов газопоршневого оборудования общей мощностью 60 МВт. На сегодняшний день на базе этого оборудования построено 5 так называемых мини-ТЭЦ. Они являются полноценными объектами когенерации и оснащены всеми необходимыми дополнительными системами, в частности элементами защиты 2-го уровня», — заявили в КГГА.

В КГГА отмечают, что, хотя станции имеют относительно небольшую мощность по сравнению с крупными ТЭЦ, они являются полноценными теплоэлектроцентралями. «Это модернизированная составляющая централизованной системы, которая способна также работать автономно. Сейчас на станциях завершается процесс эксплуатационного тестирования, поскольку в условиях войны их показатели эффективности и устойчивости должны быть максимальными. Уже в феврале-марте станции заработают как полноценные элементы киевской энергосистемы», — добавили в КГГА.

