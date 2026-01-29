Перший обмін тілами у 2026 році – Україна повернула 1000 Героїв додому

Україна повернула 1000 тіл своїх загиблих, РФ отримала 38 тіл своїх військових.

Фото ілюстративне

У четвер, 29 січня, відбувся перший у 2026 році обмін тілами загиблих між Україною та Російською Федерацією у форматі 38 на 1000, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, Україна передала РФ 38 тіл російських окупантів, водночас повернувши додому 1000 тіл своїх Героїв. Попередній обмін між двома сторонами відбувся 20 листопада 2025 року.

