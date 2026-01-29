Первый обмен телами в 2026 году – Украина вернула 1000 Героев домой
16:17, 29 января 2026
Украина вернула 1000 тел своих погибших, РФ получила 38 тел своих военных.
Фото иллюстративное
В четверг, 29 января, состоялся первый в 2026 году обмен телами погибших между Украиной и Российской Федерацией в формате 38 на 1000, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, Украина передала РФ 38 тел российских оккупантов, одновременно вернув домой 1000 тел своих Героев. Предыдущий обмен между двумя сторонами состоялся 20 ноября 2025 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.