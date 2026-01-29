Спецзнак на авто стане обов’язковою умовою для пільг водіям з інвалідністю — Кабмін пропонує змінити правила

Документи про інвалідність доведеться пред’являти разом зі спеціальним знаком на авто.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт 14411 про внесення змін до низки законів щодо користування перевагами, які надаються особам з інвалідністю. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на унормування права водіїв з інвалідністю, а також водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, користуватися всіма передбаченими пільгами лише за умови встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака «Особа з інвалідністю».

Проектом Закону пропонується внести зміни до ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про дорожній рух» та «Про Національну поліцію», якими передбачити наступне:

водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, зокрема на транспортних засобах, що належать підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, користуються всіма перевагами, що надаються особам з інвалідністю, у разі встановлення на таких транспортних засобах розпізнавального знака «Особа з інвалідністю». Форма та спосіб встановлення знака на транспортному засобі визначаються КМУ;

водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлено розпізнавальний знак «Особа з інвалідністю», повинні мати при собі та на вимогу поліцейського пред’являти в паперовій або електронній формі документи, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів;

кількість місць, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць, але не менше одного місця, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.