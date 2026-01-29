Спецзнак на авто станет обязательным условием для льгот водителям с инвалидностью — Кабмин предлагает изменить правила

Документы об инвалидности придется предъявлять вместе со специальным знаком на авто.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14411 о внесении изменений в ряд законов относительно пользования преимуществами, которые предоставляются лицам с инвалидностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на нормирование права водителей с инвалидностью, а также водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью, пользоваться всеми предусмотренными льготами исключительно при условии установки на транспортном средстве опознавательного знака «Лицо с инвалидностью».

Проектом Закона предлагается внести изменения в ЗУ «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», «О дорожном движении» и «О Национальной полиции», которыми предусмотреть следующее:

водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью, в частности на транспортных средствах, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, которые осуществляют деятельность в сфере социальной защиты населения, и общественным объединениям лиц с инвалидностью, пользуются всеми преимуществами, которые предоставляются лицам с инвалидностью, в случае установки на таких транспортных средствах опознавательного знака «Лицо с инвалидностью». Форма и способ установки знака на транспортном средстве определяются КМУ;

водители, которые управляют транспортными средствами, на которых установлен опознавательный знак «Лицо с инвалидностью», должны иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять в бумажной или электронной форме документы, подтверждающие инвалидность водителя или одного из пассажиров;

количество мест, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью, составляет не менее 10 процентов общего количества мест, но не менее одного места, на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой и тому подобное.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.