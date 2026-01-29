СБУ має вагомі результати у протидії російським операціям — Володимир Зеленський

Глава держави заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада щодо нейтралізації загроз з боку РФ.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада щодо поточної діяльності відомства.

За словами Глави держави, СБУ має хороші результати у протидії російським операціям, спрямованим проти України та її громадян. Під час доповіді було представлено деталі роботи зі знешкодження загроз з боку Росії.

«Доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії. Дякую працівникам СБУ, всім, хто зриває плани ворога й цим захищає країну. Кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру», — зазначив Президент.

