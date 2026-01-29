СБУ имеет весомые результаты в противодействии российским операциям — Владимир Зеленский

Глава государства заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада по нейтрализации угроз со стороны РФ.

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада о текущей деятельности ведомства.

По словам Главы государства, СБУ имеет хорошие результаты в противодействии российским операциям, направленным против Украины и ее граждан. В ходе доклада были представлены детали работы по нейтрализации угроз со стороны России.

«Доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада. Есть хорошие результаты Службы безопасности Украины в противодействии российским операциям против нашего государства, наших людей. Александр доложил о деталях работы Службы по нейтрализации угроз со стороны России. Благодарю сотрудников СБУ, всех, кто срывает планы врага и тем самым защищает страну. Каждый такой результат усиливает нас в дипломатии и приближении надежного мира», — отметил Президент.

