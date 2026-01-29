  1. В Украине

СБУ имеет весомые результаты в противодействии российским операциям — Владимир Зеленский

20:29, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Глава государства заслушал доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада по нейтрализации угроз со стороны РФ.
СБУ имеет весомые результаты в противодействии российским операциям — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада о текущей деятельности ведомства.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, СБУ имеет хорошие результаты в противодействии российским операциям, направленным против Украины и ее граждан. В ходе доклада были представлены детали работы по нейтрализации угроз со стороны России.

«Доклад первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада. Есть хорошие результаты Службы безопасности Украины в противодействии российским операциям против нашего государства, наших людей. Александр доложил о деталях работы Службы по нейтрализации угроз со стороны России. Благодарю сотрудников СБУ, всех, кто срывает планы врага и тем самым защищает страну. Каждый такой результат усиливает нас в дипломатии и приближении надежного мира», — отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]