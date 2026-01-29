  1. В Україні

Зеленський підтвердив домовленість про енергетичне перемир’я на переговорах в ОАЕ

21:25, 29 січня 2026
Президент наголосив, що Україна розраховує на виконання домовленостей.
Зеленський підтвердив домовленість про енергетичне перемир’я на переговорах в ОАЕ
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах в ОАЕ домовилися про «енергетичне перемир’я».

Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що той домовився з Путіним про тижневий мораторій на удари по українській енергетиці.

Глава держави наголосив: Україна розраховує, що домовленості будуть виконуватись.

«Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський

