Зеленський підтвердив домовленість про енергетичне перемир’я на переговорах в ОАЕ

Президент наголосив, що Україна розраховує на виконання домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на переговорах в ОАЕ домовилися про «енергетичне перемир’я».

Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що той домовився з Путіним про тижневий мораторій на удари по українській енергетиці.

Глава держави наголосив: Україна розраховує, що домовленості будуть виконуватись.

«Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни», — зазначив Президент.

