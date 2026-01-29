  1. В Украине

Зеленский подтвердил договоренность об энергетическом перемирии на переговорах в ОАЭ

21:25, 29 января 2026
Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на выполнение договоренностей.
Зеленский подтвердил договоренность об энергетическом перемирии на переговорах в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ договорились об «энергетическом перемирии».

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот договорился с Путиным о недельном моратории на удары по украинской энергетике.

Глава государства подчеркнул: Украина рассчитывает, что договоренности будут выполняться.

«Важное заявление Президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили об этом в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — отметил Президент.

Владимир Зеленский

