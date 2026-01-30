Президент анонсував призначення уповноваженого з питань Білорусі

а словами Зеленського, перед цим він планує провести зустрічі з кількома дипломатами, кандидатури яких розглядаються на посаду уповноваженого.

Президент Володимир Зеленський повідомив про плани призначити уповноваженого з питань Білорусі та підкреслив важливість подальшої підтримки демократичних сил у цій країні. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що наразі відповідне призначення ще не здійснене, однак він має намір ухвалити таке рішення. За словами Зеленського, перед цим він планує провести зустрічі з кількома дипломатами, кандидатури яких розглядаються на посаду уповноваженого.

Президент наголосив, що Україна потребує сильного та авторитетного представника для роботи на білоруському напрямі.

««Хочу сильну людину на уповноваженого по Білорусі. Вважаю, що це правильно. Треба підтримувати зусилля демократичних сил Білорусі», - зазначив він.

