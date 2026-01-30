Президент анонсировал назначение уполномоченного по вопросам Беларуси

По словам Зеленского, перед этим он планирует провести встречи с несколькими дипломатами, кандидатуры которых рассматриваются на должность уполномоченного.

Президент Владимир Зеленский сообщил о планах назначить уполномоченного по вопросам Беларуси и подчеркнул важность дальнейшей поддержки демократических сил в этой стране. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что в настоящее время соответствующее назначение еще не осуществлено, однако он намерен принять такое решение. По словам Зеленского, перед этим он планирует провести встречи с несколькими дипломатами, кандидатуры которых рассматриваются на должность уполномоченного.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в сильном и авторитетном представителе для работы на белорусском направлении.

«Хочу сильного человека на уполномоченного по Беларуси. Считаю, что это правильно. Нужно поддерживать усилия демократических сил Беларуси», — отметил он.

