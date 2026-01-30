  1. В Украине

Президент анонсировал назначение уполномоченного по вопросам Беларуси

11:33, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Зеленского, перед этим он планирует провести встречи с несколькими дипломатами, кандидатуры которых рассматриваются на должность уполномоченного.
Президент анонсировал назначение уполномоченного по вопросам Беларуси
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил о планах назначить уполномоченного по вопросам Беларуси и подчеркнул важность дальнейшей поддержки демократических сил в этой стране. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства отметил, что в настоящее время соответствующее назначение еще не осуществлено, однако он намерен принять такое решение. По словам Зеленского, перед этим он планирует провести встречи с несколькими дипломатами, кандидатуры которых рассматриваются на должность уполномоченного.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в сильном и авторитетном представителе для работы на белорусском направлении.

«Хочу сильного человека на уполномоченного по Беларуси. Считаю, что это правильно. Нужно поддерживать усилия демократических сил Беларуси», — отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Беларусь назначение Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]