  1. В Україні

Платіжки за тепло, воду та вивіз відходів перерахують автоматично: що вирішив Кабмін і кого це торкнеться

20:05, 30 січня 2026
За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично.
Фото: Юлія Свириденко
Платити потрібно лише за ті комунальні послуги, які люди реально отримали — наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як стало відомо, Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати, якщо комунальні послуги не надавалися або надавалися неякісно через обстріли чи інші причини. Це стосується тепла, води та вивезення сміття.

Надавачі комунальних послуг мають самі провести перерахунок за весь період відсутності послуг і показати ці суми в платіжках — звертатися з заявами споживачам не потрібно.

Дані про кількість днів без послуг у кожному будинку повинні бути оприлюднені на сайтах операторів, зазначила Свириденко. 

Перераховані суми відобразять у платіжках за січень 2026 року. Контроль за виконанням цього рішення покладено на Міністерство розвитку громад і територій та Держпродспоживслужбу.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба також підтвердив, що Кабмін ухвалив постанову, підготовлену Міністерством розвитку громад та територій, яка захищає людей від несправедливих платіжок під час війни.

"Якщо в будинку не було тепла чи води – або послуги надавалися неповноцінно чи неякісно – платити за них не доведеться", - заявив Кубраков.

За його словами, перерахунок здійснюватиметься автоматично, без заяв і звернень від мешканців.

Рішення Уряду передбачає:

  • виконавці комунальних послуг зобов’язані фіксувати по кожному багатоквартирному будинку, скільки днів послуги не надавалися або були неякісними
  • за дні, коли послуги були відсутні у звʼязку з ліквідацією наслідків обстрілів чи аварій, плата не нараховується
  • вартість послуг перераховується за весь період ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості
  • результати перерахунку автоматично відображатимуться у платіжках наступного місяця – без звернень від споживачів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомляв, що доручив Кабміну підготувати рішення, щоб люди без опалення не платили за тепло

